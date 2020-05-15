 

Путин поручил держать коечный фонд в регионах на самом высоком уровне готовности

15.05.2020, 17:16, Новости дня

Специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в регионах следует держать на самом высоком уровне готовности, сообщил президент Владимир Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в регионах.

«Вновь повторю, специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности», – сказал Путин.

Он также отметил, что на 14 мая в регионах РФ было «создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тыс. таких коек», передает РИА «Новости».

Кроме того, президент отметил, что Минобороны создало 16 медцентров за два месяца, хотя в это даже не верилось.

«Всего за два месяца, как и планировалось – честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло – по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране, от Калининграда до Камчатки», – сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».

Он напомнил, что первый такой центр в Нижнем Новгороде начал работать 17 апреля. А в пятницу, 15 мая, вводятся в эксплуатацию еще восемь новых медцентров.

В то же время Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.



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