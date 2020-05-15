Times опубликовала ответ посла РФ на статью про роль бизнесменов в борьбе с COVID-19

15.05.2020, 17:16, Новости дня

Британская газета Times в рубрике «комментарий» опубликовала письмо российского посла в Великобритании Андрея Келина по поводу материала издания, автор которого высказался о помощи российских бизнесменов в борьбе с COVID-19.

Келин пишет, что автор публикации Роджер Бойс «задается вопросом, почему российские бизнесмены помогают бороться с COVID-19». «Дело в том, что для крупных компаний участие в общенациональных усилиях по борьбе с чрезвычайной ситуацией вполне естественно», – приводит РИА «Новости» содержание статьи дипломата.

По его словам, «власти, бизнес, гражданское общество, рядовые граждане и, конечно, медицинские работники делают все, что могут, для защиты жизни людей». «Так происходит в Британии, Франции, Китае и Южной Корее, и РФ не исключение», – отмечает посол.

Келин указал, что благодаря этим усилиям РФ обеспечила 130 тыс. койко-мест для пациентов с вирусом и тестирование почти 200 тыс. человек в день, а также смогла удержать показатель смертности на низкой отметке.

Посол заключает, что сейчас «важно, чтобы страны объединили усилия для сдерживания пандемии и внедрения вакцины».

Ранее дипломат отмечал, что британская пресса склонна писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России. Он сообщил, что направил «письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия» крупнейших российских бизнесменов Алексея Мордашова, Олега Дерипаски и Владимира Потанина «по защите работников, которые работают у них же на предприятиях».

Посол подчеркивал, что таким образом поступают многие честные бизнесмены в Европе и в мире, однако почему-то британские СМИ стали рассуждать «об усилении роли олигархата в Москве, о попытке узурпировать власть».

Келин также сообщил, что российское посольство в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

В РФ потребовали опровержения публикаций NYT и FT. При этом глава МИД Сергей Лавров призывал не устраивать судилищ над журналистами, но отметил важность их ответственности за свои статьи.