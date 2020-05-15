 

Экс-возлюбленная Баскова объяснила, почему не приняла от него предложение выйти замуж

15.05.2020, 17:09, Разное

Софи Кальчева четыре года являлась возлюбленной Николая Баскова, и знаменитость несколько раз предлагал ей выйти замуж, но она всё время отвечала отказом. Певица пояснила о жизни с артистом, и почему не согласилась стать его женой.
Софи Кальчева была очарована харизмой Николая Баскова с первого дня знакомства. По её словам, певец обладает хорошим чувством юмора и отзывчив к окружающим. Кроме того, он имеет способность остро чувствовать собеседника, находя подход к людям, а также слова, которые окажутся и своевременными, и поддерживающими. Увидевшись впервые на дне рождения Димы Билана, исполнительница сразу же сложила о звезде самые благоприятные впечатления. Когда же они начали встречаться, её мнение только укрепилось. Пара строила отношения в течение четырёх лет, и это было делать не трудно, но всё же певица несколько раз отказала избраннику, когда тот предлагал выйти за него замуж. Сейчас артистка не скрывает причины такого выбора.

По её словам, Николая Баскова отличает от других большой талант. Он предан своей профессии и стремится творчески развиваться. Софи Кальчева же на тот момент уже чувствовала себя семейным и домашним человеком, а потому ей было бы трудно проводить дни в одиночестве, радуясь нечастой возможности увидеться с возлюбленным, проводящим много времени в гастрольных турах. Именно невозможность быть рядом с избранником и стала причиной отказа, когда артист сделал предложение.



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