 

Шойгу заявил о готовности специальных сил ВС к борьбе с коронавирусом в регионах

15.05.2020, 17:08, Новости дня

Специальные силы и средства Вооруженных сил РФ готовы к борьбе с распространением коронавируса в регионах – об этом министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

«Сформированы специальные силы и средства вооруженных сил для борьбы с распространением коронавируса в регионах нашей страны. Они готовы к применению по вашему решению» – объявил Шойгу из Национального центра обороны по видеосвязи, передает ТАСС.

Глава военного ведомства добавил, что Минобороны достроило 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны.
«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая Юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», – сказал Шойгу.

Медцентры позволят одновременно оказывать помощь 1 тыс. 600 пациентам с коронавирусом, «как военнослужащим, так и гражданскому населению».

Ранее Путин заявил, что при любых обстоятельствах планы по укреплению всех видов и родов войск будут реализованы.



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