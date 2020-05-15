В России в июне возобновится чемпионат по футболу

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15.05.2020, 17:06, Новости дня

Чемпионат России по футболу среди команд высшей лиги возобновится 21 июня. Об этом сообщается в Twitter по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза.

Турниры среди команд первой и второй лиги будут завершены досрочно. Победителями будут признаны команды, которые занимали первые места на момент приостановки чемпионатов. Две команды, лидирующие в первой лиге, в следующем сезоне будут выступать в высшей лиге.

21 июня возобновятся и матчи кубка РФ. Места проведения поединков “будут определяться с учетом эпидемической ситуации”.

Как пишет “Медуза”, все матчи до конца текущего сезона будут проходить без зрителей.

Решения Исполкома РФС
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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня
– Командам разрешено делать по 5 замен в матче
– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта

— РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020

Чемпионат в России был прерван 17 марта из-за пандемии коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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