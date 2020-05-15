 

Секретарь СНБО предложил ввести должность вице-премьера по вопросам космической отрасли

15.05.2020, 17:06, Новости дня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался за введение должности вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом он заявил на встрече с руководством госконцерна “Укроборонпром”.

“На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18 февраля 2020 года в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в ОПК”, – подчеркнул Данилов.

По его мнению, профильный вице-премьер необходим, чтобы курировать эти вопросы.

Кроме того, секретарь СНБО “приветствовал инициативу по реформированию “Укроборонпрома”, но добавил, что “основную модерацию этого процесса должно выполнять правительство, которому подчинен концерн, в частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины”.

Он призвал “оценить потенциал и перспективы каждого предприятия концерна с учетом ситуации, сложившейся на мировом рынке вооружений и военной техники”.

О планирующейся реформе “Укроборонпрома” в конце апреля сообщил заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем. Он отмечал, что “Укроборонпром” хотят ликвидировать и вместо него создать шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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