 

ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5% – Госстат

15.05.2020, 17:06, Новости дня

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,5%. Об этом свидетельствует оперативная оценка ВВП, опубликованная 15 мая на сайте Государственной службы статистики Украины.

“Реальный ВВП в первом квартале 2020 года в сравнении с предыдущим кварталом сократился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а в сравнении с первым кварталом 2019 года сократился на 1,5%”, – сказано в сообщении.

Других деталей Госстат не привел.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.

12 мая Министерство развития экономики Украины сообщало, что за три месяца 2020 года ВВП сократился на 1,2% – на 0,3 процентного пункта сильнее, чем прогнозировалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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