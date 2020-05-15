Помпео сообщил о первой поставке американской нефти в Беларусь

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15.05.2020, 17:06, Новости дня

На этой неделе первая партия американской сырой нефти отправится в Беларусь. Об этом в пятницу утром сообщил госсекретарь Майк Помпео.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, говорится, что в организации этой сделки, которая была заключена на конкурсной основе, участвовали американская энергетическая трейдинговая компания United Energy Trading при содействии американской компании Getka и польской компании UNIMOT.

По словам Помпео, начало поставок американской нефти «укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным во вхождении на белорусский рынок» и является свидетельством того, что США «выполняют обязательства, взятые перед Беларусью в феврале», когда госсекретарь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.

«Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Беларусь, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности на основе диверсификации поставок и торговли, базирующейся на… американских ценностях – свободе предпринимательства, верховенства закона и прозрачности сделок, свободных от коррупции», – заявил Майк Помпео.

США призывают Беларусь воспользоваться прогрессом, достигнутым в расширении доступа американского бизнеса на свой рынок, и провести рыночные реформы в сфере либерализации торговли, необходимые для продвижения процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию.

«Это… поможет Беларуси полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал и обеспечить ее будущее. США с нетерпением ожидают продолжения укрепления нашего партнерства», – подчеркнул госсекретарь.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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