Помпео сообщил о первой поставке американской нефти в Беларусь
15.05.2020, 17:06, Новости дня
На этой неделе первая партия американской сырой нефти отправится в Беларусь. Об этом в пятницу утром сообщил госсекретарь Майк Помпео.
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, говорится, что в организации этой сделки, которая была заключена на конкурсной основе, участвовали американская энергетическая трейдинговая компания United Energy Trading при содействии американской компании Getka и польской компании UNIMOT.
По словам Помпео, начало поставок американской нефти «укрепляет суверенитет и независимость Беларуси, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным во вхождении на белорусский рынок» и является свидетельством того, что США «выполняют обязательства, взятые перед Беларусью в феврале», когда госсекретарь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.
«Будучи крупнейшим производителем нефти и газа в мире, Соединенные Штаты готовы удовлетворить импортные потребности стран, которые, как и Беларусь, хотят извлечь выгоду из повышения энергетической безопасности на основе диверсификации поставок и торговли, базирующейся на… американских ценностях – свободе предпринимательства, верховенства закона и прозрачности сделок, свободных от коррупции», – заявил Майк Помпео.
США призывают Беларусь воспользоваться прогрессом, достигнутым в расширении доступа американского бизнеса на свой рынок, и провести рыночные реформы в сфере либерализации торговли, необходимые для продвижения процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию.
«Это… поможет Беларуси полностью раскрыть свой торговый и инвестиционный потенциал и обеспечить ее будущее. США с нетерпением ожидают продолжения укрепления нашего партнерства», – подчеркнул госсекретарь.
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Русская служба «Голоса Америки»
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