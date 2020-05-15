ФРГ отказалась освобождать «Северный поток – 2» от газовой директивы

15.05.2020, 17:06, Новости дня

Федеральное сетевое агентство Германии отказало проекту «Северный поток – 2» в освобождении от правил газовой директивы Евросоюза, так как проект не был реализован до 23 мая. Регулятор отклонил заявку компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и постановил, что проект подлежит европейскому регулированию.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, применяются правила внутреннего рынка. Поставщиком и оператором газа не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должен быть у третьих стран. Это означает что, компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от российского «Газпрома», а 50 процентов мощностей трубопровода должны быть зарезервированы для других поставщиков. Сейчас Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит российскому концерну.

В Nord Stream 2 AG заявили, что не согласны с решением германского регулятора. Оператор без уточнения деталей отметил, что на 23 мая трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, укладка труб будет завершена в четвертом квартале 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для «Северного потока – 2».

После введения санкций российские представители заявляли, что «Северный поток – 2» все равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года. На днях агентство Bloomberg сообщило, что строительство газопровода близко к возобновлению. В компании Nord Stream 2 AG не подтвердили и не опровергли, что достройка газопровода начнется в ближайшее время. По оценкам Bloomberg, осталось достроить около шести процентов трубопровода – это чуть более 100 километров.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идет исключительно о бизнес-проекте. Вашингтон предложил поставлять европейским странам американский газ.