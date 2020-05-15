“Комитет избирателей Украины”: более 30 человек из окружения Зеленского получили госдолжности за год его президентства

15.05.2020, 17:05, Новости дня

Более 30 человек из окружения президента Украины Владимира Зеленского получили государственные должности, сообщает “Комитет избирателей Украины”.

Из этих людей 12 работали в “Студии Квартал 95”, остальные были знакомы с Зеленским, дружили или работали с ним.

“Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины”, – сообщили в комитете.

Правозащитники уточнили, что подавляющее большинство людей ранее не работали на таких должностях. Те немногие, кто имел опыт соответствующей работы, получили толчок в карьере именно за время президентства Зеленского.

В комитете избирателей напомнили, что во время президентской кампании Зеленский обещал назначать на госдолжности профессионалов, а не знакомых. На сайте его предвыборной кампании указано: “Политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину”.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году – его поддержали 73,22% украинцев. В своей предвыборной кампании он пообещал закончить вооруженный конфликт на Донбассе, победить коррупцию, поднять зарплаты врачам и учителям, обеспечить “народовластие” через референдумы с использованием новейших технологий.