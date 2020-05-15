Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

15.05.2020, 16:53, Новости дня

В ночь с 15 на 16 мая и утром в субботу в Подмосковье ожидаются заморозки до минус двух градусов, сообщили в областном МЧС.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 16 мая по Московской области ожидаются заморозки в воздухе -2…0 градусов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с понижением температуры воздуха «возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов», поэтому МЧС призывает внимательно и аккуратно относиться к правилам техники пожарной безопасности.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице и Подмосковье в эту пятницу.