В РФ поставили цель по снижению числа случаев коронавируса до нуля

15.05.2020, 16:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом нормализуется, когда в РФ станут выявлять ноль случаев инфицирования за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ноль», – сказала Попова в ответ на вопрос, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной, передает ТАСС.

Ранее Попова сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить, темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 10 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания. 14 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.