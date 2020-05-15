 

В РФ поставили цель по снижению числа случаев коронавируса до нуля

15.05.2020, 16:53, Новости дня

Ситуация с коронавирусом нормализуется, когда в РФ станут выявлять ноль случаев инфицирования за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ноль», – сказала Попова в ответ на вопрос, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной, передает ТАСС.

Ранее Попова сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ удалось остановить, темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 10 598 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 262 тыс. случаев заболевания. 14 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9974. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 624.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / ОП запустила международный онлайн-проект «В честь Победы!»

31.03 / Появилось видео прибытия отреставрированных Т-34 в Алабино

13.04 / Выпуск антисептиков в РФ увеличили в шесть раз

27.03 / Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

23.04 / Российские военные закончили бороться с коронавирусом в Боснии и Герцеговине

04.05 / Прибывающим в аэропорт Вены предложат сдать тест на коронавирус

31.03 / Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

14.04 / Моряк с авианосца «Теодор Рузвельт» умер от вызванных коронавирусом осложнений

14.05 / Приходы сократят отчисления Московской патриархии

27.03 / Названа причина пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска