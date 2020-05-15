В Москве началась проверка сервиса такси Wheely

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15.05.2020, 16:53, Новости дня

Прокуратура проведет проверку сервиса премиум-такси Wheely по факту невыполнения указа мэра Москвы Сергея Собянина по обращению столичного департамента транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Департамент транспорта столицы обратился в прокуратуру Москвы, чтобы правоохранительные органы провели проверку оператора Wheely на предмет нарушения законодательства и выполнения требований столичного управления Роспотребнадзора. Сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей в отличие от других участников рынка – «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей», – пишет ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая. Соответственно, стало известно о возможном введении «масочного режима» по всей России.

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что пассажиров и водителей такси в Москве обяжут носить маски с 12 мая.



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