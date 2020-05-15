Врач из Нью-Йорка обвинил власти РФ в существенном занижении смертности от COVID-19

15.05.2020, 16:50, Разное

На своей странице в Facebook Ираклий Бузиашвили прокомментировал заявление московской мэрии об уровне смертности от коронавируса в Москве. Согласно официальным данным, по сравнению с апрелем прошлого года в 2020 году в российской столице умерло на 1800 человек больше, и только 639 — от коронавирусной инфекции. Эту нестыковку в статистике вице-мэр Анастасия Ракова объяснила тем, что коронавирус вызывает обострение хронических заболеваний, и в таких случаях причиной смерти становится не COVID-19, а сопутствующие патологии. Чиновник подчеркнула также, что все случаи «проходят детальное патологоанатомическое исследование, поэтому можно точно сказать, что статистика смертности от коронавируса абсолютно достоверна».

«Это, мягко говоря, чушь и откровенная ложь. Коронавирусная инфекция НЕ вызывает обострение хронических заболеваний. С диабетом, гипертонией, хронической болезнью почек и даже онкологией люди живут годами, а нередко и десятилетиями. Тяжелый КОВИД убивает больных сам по себе, безо всякой помощи, очень быстро (от нескольких дней до 2-3 недель) и всех примерно одинаково – с тяжелой дыхательной и часто почечной недостаточностью», – информирует Бузиашвили.

По словам врача, легкие случаи коронавирусной инфекции, протекают незаметно и не угрожают жизни пациента. Больные, которые страдают сопутствующими патологиями, действительно могут умереть не от коронавируса, а от хронических заболеваний, но таковых в американской практике меньшинство, в российской, скорее всего, тоже.

«Одним словом, перепутать смерть от КОВИДа со смертью от чего-то другого практически невозможно – тут и вскрытие не требуется», утверждает врач.

«Российская власть зачем-то решила продемонстрировать чудеса статистики, выдав их за чудеса медицины и приуменьшив смертность от КОВИДа по сравнению с другими странами в 5-10 раз. Это видно невооруженным взглядом», – отметил Бузиашвили.

Ранее британская газета Financial Times заявила о том, что российские власти могут значительно занижать количество погибших от коронавируса. Согласно официальной статистике в апреле в Москве и Санкт-Петербурга скончались 629 пациентов с коронавирусной инфекцией. Но при этом общая смертность в этих двух городах превысила средний уровень за минувшие пять лет на 2073 человека. Таким образом, 1444 летальных исхода по каким-то причинам остались неучтенными, информирует издание.

Financial Times отмечает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь даже большие масштабы, ведь оценка в 72% основывается на данных Москвы и Санкт-Петербурга, опубликовавших информацию о смертности в апреле. Данные по всей страны будут обнародованы не раньше июня.