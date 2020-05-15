Первый танкер с нефтью из США отправляется в Белоруссию

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Первая партия сырой нефти из США отправится в Белоруссию на этой неделе, сообщается в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Эта конкурентная сделка, проводимая американским энергетическим трейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT", — отмечается в заявлении Помпео на сайте Госдепартамента США. "Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе в Белоруссию", — подчеркивает Помпео.

Эта сделка указывает на выполнение обязательств, которые Соединенные Штаты дали Белоруссии в феврале 2020 года во время визита Помпео в Минск, уточняется в заявлении.

Танкер с нефтью из США в объеме 80 тысяч тонн отправится из США 17 мая и по графику должен прибыть в порт Клайпеды в начале июня. "Танкер вчера начал загрузку в порту Beaumont. Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду — в начале июня. Сорт Bakken, объем 80 тысяч тонн", — сообщил сегодня, 15 мая, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Ранее Белоруссия купила несколько танкеров с нефтью из Норвегии и Азербайджана. Нефть, доставляемая танкерами, разгружается в порту Клайпеды Литвы, граничащей с Белоруссией, переваливается в цистерны, и далее по железной дороге доставляется до белорусских НПЗ.

Белоруссия в конце 2019 года временно отказалась от поставок российских нефтекомпанией. Белоруссия продолжит закупать нефть в России, но увеличит поставки по балтийскому и украинскому направлениям, сообщил президент страны Александр Лукашенко. "Около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России, когда окончательно диверсифицируемся", а остальное — по 30% из портов Балтики и Одессы. "Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться", — сообщил глава государства.

Нефть поставляется из США в период перепроизводства нефти в стране. Американские компании сокращают добычу и консервируют скважины из-за низкой цены нефти. Американский производитель сланцевой нефти Oasis Petroleum начал сворачивать буровые работы на месторождении Баккен, а Continental Resources остановила поставки нефти своим клиентам.