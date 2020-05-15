Новый соцпроект помощи в период эпидемии стартовал в Сочи

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Новый социальный проект оказания помощи в период эпидемии создали сочинские волонтеры. Называется он "я Помогу". Участников в нем пока не очень много, но, по мнению организаторов, проект скоро станет востребованным и популярным. Об этом сообщают "Вести Сочи".

По словам руководителя проекта Вахтанга Хикландзе, в первую очередь, речь идет о поддержании добрососедских отношений. Это раньше люди часто заходили друг к другу по-соседски — "за солью". Теперь общение с людьми, живущими рядом, стало редкостью. А в период распространения COVID-19 и вовсе сошло на нет.

Подобные сервисы помощи в период пандемии появились по всей Европе. Например, когда школа 15-летнего жителя Берлина Ноа Адлера закрылась на карантин, подросток открыл сайт помощи соседям. Здесь все желающие могут предложить свою помощь или наоборот — получить ее. Кому-то нужно посидеть с ребенком, сходить за покупками или сопроводить к врачу.

В РФ именно Краснодарский край стал пилотной площадкой для создания нового проекта. Подключиться к нему может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Если же вам самим требуется помощь, здесь же есть возможность подать заявку либо позвонить волонтерам.

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ГТРК "Вести Сочи"