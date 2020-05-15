Найдены причастные к надругательству над акцией “Бессмертный полк”

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Следственный комитет РФ установил IP-адреса и их владельцев, причастных к реабилитации нацизма в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она подчеркнула, что к совершению противозаконных действий причастны несколько десятков человек, в основном — представители иностранных государств.

Она подчеркнула, что вместе с тем, уставлено более 10 человек, проживающих в разных областях России.

Ранее сообщалось о том, что 3 мая 2020 года неизвестные злоумышленники опубликовали на сайте "Банк памяти" анкету с фотографией Гитлера, подписав ее "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо". Позднее в базе данных акции появился снимок Гиммлера с пояснением, что это якобы полковник Алексеев.