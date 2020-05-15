 

Скворцова объяснила необходимость популяционного исследования

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Проведение популяционного исследования необходимо, чтобы установить, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Неопределение вируса в полости носа и ротоглотки еще не значит, что нет длительного персистирования вируса. Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными результатами вдруг через какое-то время на фоне там, допустим, переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус. Это может быть по двум причинам: либо вторичная инфекция, либо это носительство с реактивации имеющимся в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы необходимо проводить популяционное исследование», – отметила Скворцова, передает ТАСС.

В закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) РФ ситуация с коронавирусом благополучнее, чем в целом по стране, отметила глава ФМБА.

Но при этом есть и исключения. «Есть территории непростые. Скажем, Саров. <…> После того, как прошла Пасха, 300 матушек оказались инфицированными», – сказала она.

Также сложности возникли в городе Обнинск в Калужской области. «Но она (ситуация – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно под контролем. Все мероприятия санитарно-эпидемиологического плана проводятся», – подчеркнула Скворцова.

Ранее Скворцова сообщила, что половина пациентов с коронавирусом в РФ не имеет симптомов. Глава ФМБА рассказала, что к концу первой недели 70% пациентов с коронавирусом, которых лечат «Мефлохином», уже не имеют этого заболевания, это подтверждено соответствующими исследованиями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Назван вред от смартфонов в условиях коронавируса

14.04 / Каждый третий москвич приостановил работу из-за ситуации с коронавирусом

14.05 / Трамп разочаровался в Китае

15.05 / В Германии за осквернение символики ЕС решили сажать в тюрьму

20.04 / На Украине ветеран «зиганул» на церемонии награждения

21.04 / ВОЗ рекомендовала властям Беларуси ввести карантин. Лукашенко сказал, что у ВОЗ “много политики”, а рекомендации проигнорировал

27.04 / Украина планирует получить от МВФ до конца года два транша по $1,75 млрд – Минфин

01.05 / Джо Байден отрицает обвинения в сексуальном насилии

22.04 / Как работают коронавирусные жулики

13.04 / SRF – печальный антирекорд — в США за сутки от коронавируса умерло более 2000 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска