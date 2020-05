Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в РФ в изданиях Financial Times и The New York Times.

Кроме того, депутаты просят ведомство разобраться с рядом зарубежных русскоязычных ресурсов, ретранслировавших материалы FT и NYT после их официального опровержения российскими властями, сообщил глава думской комиссии Василий Пискарев.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», – приводятся слова Пискарева на сайте Госдумы.

«Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», – подчеркнул он.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России. Российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.