 

Комиссия Госдумы обратилась в Генпрокуратуру из-за статей NYT и FT

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ обратилась в Генпрокуратуру с требованием принять меры по факту публикации недостоверных сведений о смертности от коронавируса в РФ в изданиях Financial Times и The New York Times.

Кроме того, депутаты просят ведомство разобраться с рядом зарубежных русскоязычных ресурсов, ретранслировавших материалы FT и NYT после их официального опровержения российскими властями, сообщил глава думской комиссии Василий Пискарев.

«Мы изучили публикации этих англоязычных газет, а также выявили ряд зарубежных русскоязычных ресурсов, в том числе ориентированных на отдельные российские регионы, распространявших деструктивный информационный вброс The New York Times и Financial Times среди российской аудитории», – приводятся слова Пискарева на сайте Госдумы.

«Полагаем, что такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации», – подчеркнул он.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

Российский посол в США Анатолий Антонов направил главреду New York Times письмо, в котором потребовал опубликовать опровержение материала о смертности из-за коронавируса в России. Российское посольство в Лондоне направило аналогичное письмо в редакцию Financial Times.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Белый дом спрогнозировал гибель от коронавируса до 200 тыс. американцев

15.05 / «А король-то голый!» – В борьбе с коронавирусом Трамп пошёл по «советским стопам»

24.04 / ВОЗ обновила данные по коронавирусу в мире

14.05 / Bloomberg задался вопросом, почему коронавирус «не убил больше русских»

14.05 / В Петербурге задержан замглавы «Россети Ленэнерго»

26.03 / Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

09.04 / Политолог: Мишустин уверенно сближается с «Единой Россией»

06.04 / Найден автор фейка о заражении главврача в Приангарье

21.04 / Эксперт: после пандемии COVID-19 из отелей может исчезнуть шведский стол

04.05 / Онищенко назвал сроки окончания вспышки коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска