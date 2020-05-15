Участники «Большой перемены» встретились с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым

15.05.2020, 16:48, Новости дня

Член отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков встретился со школьниками из республики Коми, встреча в условиях самоизоляции прошла в онлайн-формате.

Возможность пригласить космонавта в свой класс получил участник конкурса «Большая перемена» Денис Рубцов из города Сыктывкар, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Рубцов стал победителем акции «Почему я?», которая проходила в сообществе конкурса социальной сети «ВКонтакте». В рамках акции школьникам предложили рассказать, почему космонавт должен встретиться именно с их классом. Авторы наиболее интересных аргументов смогли пригласить представителя одной из самых необычных профессий в свою школу.

«Я учусь в 10 классе Физико-математического лицея. Из 22 человек в классе – 19 парней! Нам осталось учиться всего год, и мы всерьез задумываемся о выборе профессии. Я думаю, если встреча с космонавтом произойдет именно в нашем классе, то она будет не только вдохновляющей, но и профориентационной. Ведь мы активно участвуем в олимпиадном движении по физике, математике и биологии. Также многие из нас довольно спортивные. Поэтому я уверен, что кто-нибудь после этой встречи твердо решит стать космонавтом и будет двигаться к намеченной цели», – написал Денис Рубцов.

Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что для него встреча с участниками конкурса «Большая перемена» – это возможность поделиться профессиональным опытом и пообщаться с будущими коллегами. Школьники задавали космонавту самые разные вопросы: почему он выбрал эту профессию, как проходит подготовка к полету, как устроен ракетный двигатель и какими качествами должен обладать будущий космонавт. «Огромную роль играет готовность много учиться, постоянно заниматься самостоятельной работой, получать знания по самым разным темам. В космосе нет времени на раскачку – работа начинается с первого дня. Поэтому, готовиться на земле надо «на отлично», – отметил Сергей Кудь-Сверчков.

Ребята подарили космонавту коллаж с фотографией 10 класса физико-математического лицея и пожеланиями успехов, который предложили взять с собой в полет, чтобы их общая фотография побывала в космосе.

Координатор проекта «Большая Перемена» Наталия Мандрова отметила, что одна из целей конкурса – дать возможность школьникам самим формировать среду в своих учебных заведениях.

«Это действительно серьезный поступок – выиграть для своего класса встречу с космонавтом – представителем, пожалуй, одной из самых героических профессий. Мы хотим, чтобы каждый подросток понимал, что от него многое зависит, и именно он может сделать для своей школы, своих одноклассников и учителей что-то по-настоящему важное. В финале конкурса «Большая перемена» школьники будут участвовать вместе со своими любимыми педагогами. Кроме того, ребята могут номинировать на конкурс свое учебное заведение. Это может быть не школа, а кружок или спортивная секция. То учебное заведение, в которое ребенок идет с удовольствием, что и подтверждается его выбором. Финалисты этой конкурсной программы получат денежные гранты по 2 миллиона рублей», – отметила Мандрова.

При этом, по словам координатора конкурса, решение, на что будут потрачены деньги – переоборудование столовой, организация зоны отдыха, современной библиотеки или спортивной площадки – администрация будет принимать вместе с победителями.

В течение «космического» месяца в сообществе «Большая перемена» проводились онлайн-лектории с участием космонавтов, профессионалы отрасли делились с ребятами лайфхаками жизни в самоизоляции и рассказывали о космических технологиях, а сами школьники участвовали в тематических челленджах. Мероприятия прошли при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном»), искусство и творчество («Я творю»), экология («Сохраняй природу»), среда обитания («Меняй мир вокруг»), здоровый образ жизни («Будь здоров»), наука и технологии («Создавай будущее»), добро («Делай добро»), путешествия и туризм («Познавай Россию»), историческая память («Помни»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. 31 марта, стартовал первый этап конкурса – тестирования. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, где вместе со школьниками участие смогут принять их любимые педагоги, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре 2020 года.

Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.