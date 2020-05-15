Названы условия возобновления работы каршеринга в Москве

15.05.2020, 16:30, Новости дня

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга в столице при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды», – передает ТАСС слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что вторым обязательным условием для работы каршеринга рассматривается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, обсуждается, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию.

Напомним, работа каршеринга в Москве была приостановлена с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.