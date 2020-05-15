 

Названы условия возобновления работы каршеринга в Москве

15.05.2020, 16:30, Новости дня

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга в столице при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды», – передает ТАСС слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что вторым обязательным условием для работы каршеринга рассматривается строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, обсуждается, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию.

Напомним, работа каршеринга в Москве была приостановлена с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в военных образовательных учреждениях

31.03 / И всё-таки… Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

24.04 / В России перестали продавать самый дешевый автомобиль

01.05 / В Киеве за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

17.04 / Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили пандемию коронавируса

21.04 / МЧС попросило россиян не ездить на шашлыки на майские праздники

09.05 / Кошевой: Смог бы я участвовать в переговорах в Минске? Если пригласят, ок, поговорю

31.03 / BFM – Красный Крест предупреждает — длительная изоляция грозит депрессией и проблемами с психикой

21.04 / Эксперт: «Яндекс.Карты» доработает сервис «разговорчиков» для ограничения непрофильных сообщений

06.05 / В Украине COVID-19 подтвержден у 881 ребенка – Центр общественного здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска