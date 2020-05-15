Озар назначен врио гендиректора РКК «Энергия»

15.05.2020, 16:30, Новости дня

Бывший советник главы Роскосмоса Игорь Озар назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Кроме того, как и сообщалось ранее, бывший глава «Энергии» Николай Севастьянов займет пост советника гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и будет работать над вопросами развития частной космонавтики.

Сам Рогозин заявил, что «Энергии» под руководством Озара предстоит реализовать ряд проектов.

«Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК «Энергия»: запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля «Орел» в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и ее элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции», – приводит пресс-служба слова главы Роскосмоса.

Кроме того под руководством Озара планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны.

Напомним, смене руководителя «Энергии» стало известно в пятницу. Сообщалось, что уход Севастьянова с должности связан с длительным кризисом на предприятии.