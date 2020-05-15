 

Путин провел оперативное совещание Совбеза России

15.05.2020, 16:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ обсудил ситуацию в стране и в мире.

«Мы с вами проводим сегодня очередное рабочее заседание постоянных членов Совета безопасности», – сказал президент, открывая совещание в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Обсудим, как обычно, вопросы внутриполитической жизни, ситуации в стране и вокруг нас, в мире, с учетом необходимости обеспечения национальных интересов России», – указал глава государства.

На предыдущем совещании Совбеза президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом.



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