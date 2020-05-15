Масочно-перчаточный режим
15.05.2020, 16:25, Разное
Фотографии из Москвы.
Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»
С 12 мая в Москве начал действовать особый режим из-за пандемии коронавируса. Жители столицы обязаны носить маски и перчатки в транспорте (нарушителям штраф 5 тысяч рублей) и магазинах (штраф — 4 тысячи). Смотрите галерею этого дня на сайте «Новой».
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»Фото: Влад Докшин / «Новая газета»Фото: Влад Докшин / «Новая газета»Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»Фото: Влад Докшин / «Новая газета»Фото: Андрей Никеричев / Агентство городских новостей «Москва»
Источник: Новая газета
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