Лидер Therr Maitz Антон Беляев уже два месяца “заперт” на Мальдивах: как проходит вынужденный карантин музыканта и его семьи

15.05.2020, 16:21, Разное

Если уж самоизолироваться, то на собственном острове – кто из нас за последний месяц не мечтал сменить любимую “однушку” хотя бы на палатку на берегу теплого моря? Оказаться в мечте посчастливилось лидеру российской группы Therr Maitz Антону Беляеву. Вместе с женой Юлией и 2-летним сыном Семеном он уже два месяца как “заперт” на Мальдивах. Побег от коронавирусной реальности запланирован, к слову, не был.

Музыкант с семьей приехал на Мальдивы в середине марта, а в конце месяца все рейсы в Москву были уже отменены на неопределенный срок.

Как выбраться с островов мы действительно пока не понимаем: есть рейс завтра (на него попадают те, кто в специальных списках в посольстве). А следующий ближайший 1 мая… Мы, конечно же, не отчаиваемся (если честно, даже наоборот). Питаемся праной, солнечной энергией, рыбой и кокосами. Вчера переселились на автономный резорт LUX* North Male Atoll (один из нескольких, что еще открыт) со своей системой опреснения и продуктовыми запасами на ближайшие месяцы. Наслаждаемся вынужденно-длинными каникулами,

– писала Юлия у себя в Instagram в начале прошлого месяца.

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Публикация от Юлия Беляева Shakti Kavalya (@umi_chaska)24 Апр 2020 в 5:16 PDT

На следующий день комментарий по поводу вынужденного отпуска и вывоза туристов с островов появился и в Instagram Антона Беляева:

Удивительно. Никогда не думал, что попаду в такой сценарий. Думаю, никто из читающих свои текущие сценарии тоже не планировал. Последние полгода – в нечеловеческом рабочем режиме по производству нашего LAB (второму сезону, кстати, быть), и вот тебе на – отпуск. Но немного странный, из него нельзя вернуться. Впервые мы остались на острове одни, не буквально, но единственными из гостей, и здесь нужно сказать отелю спасибо. Держать в рабочем состоянии четыре острова отеля для двух взрослых и маленького пацана – серьезная проверка для серьезного бренда.

В общем, все это странно, но интересно. Искренне сочувствую людям, которые заперты дома сейчас. Даже в этом райском месте отсутствие выбора накладывает отпечаток. Я вот очень хочу работать, пытаюсь начать писать музыку на iPad сына и двух “айфонах”. Подумываю о покупке рабочей станции в столице, но как ее доставить на наш остров, пока не ясно.

Спустя неделю вопросов от подписчиков в соцсетях стало больше, как и напряжения в мире. От “Робинзонов Крузо” требовали все больше ответов. Тогда 12 апреля музыкант опубликовал в соцсетях следующее сообщение:

Я всем доволен, семья в безопасности. Откарантили 30 дней. На Мальдивах было всего 18 случаев, всех с кем это случилось, поселили на отдельный остров и все вроде без смертей. Еда есть. LUX принимает отлично и даже помогли с оборудованием для работы, так что музло делается. Нам повезло, и мы просто не хотим пока лететь. … мне жаловаться не на что, а вот то, как коряво и опасно правительство и перевозчики делают свою работу и то, как люди живут, например, в Сеульском аэропорту – это, видимо, тема для отдельного поста.

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Публикация от Антон Беляев, Therr Maitz, LAB (@therrmaitz)3 Апр 2020 в 10:28 PDT

Отдельного поста заслуживала не только обозначенная в публикации тема. Собственно, как обстоят дела семьи музыканта на островах, было все еще не ясно. Спустя еще месяц Юлия решила рассказать, как проходит их мальдивская изоляция более подробно – с предысторией и продолжением:

Сегодня ровно два месяца, как мы “застряли” где-то в экваториальных водах индийского океана, в цепи из 26 атоллов, на одном из 1192 островков Мальдивской Республики. Как это произошло? Мы планировали свой обычный отдых, начиная с декабря, никак не могли подобрать дату: у мужа работа, у меня здоровье и еще целый ряд деструктивных причин не позволяли сорваться раньше. Билеты были куплены буквально за пару дней до вылета. На тот момент ситуация с “ковидом” стремительно развивалась, но еще не до такой степени, чтобы начали отменять рейсы. В те дни некоторые люди уже начали носить маски в аэропорту.

Внутреннее волнение перед вылетом было колоссальное, по ряду личных причин, о которых может однажды поведаю. Но главные, конечно, причины – объективные – нарастающее напряжение в мире. Помню, как сидела в машине у подружки за день до вылета и высказывала сомнения – правильно ли улетать сейчас. Мы с ней болтали о том о сем, и речь пошла про обручальные кольца. В момент, когда я рассказывала про гравировку на своем кольце – DON’T PANIC – я поняла, что это подсказка, знак, ключ. Спокойно. Летим. Это была Пятница 13-е (марта). Больше невозможно откладывать.

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Публикация от Антон Беляев, Therr Maitz, LAB (@therrmaitz)14 Май 2020 в 10:27 PDT

Итак, мы только прилетели на острова. И поняли, что в мире начались уже очень активные перемены. Где-то на третий день пребывания, наше утро началось с конверта, просунутого под дверь. В письме говорилось, о том, что на нашем маленьком острове обнаружили зараженных коронавирусом гостей. Отель уже изолировал их на вилле, опечатав периметр желтой лентой Police Line Do Not Cross. А также предпринимает все меры по дезинфекции. Можете представить, как изменилось наше настроение. Внутри все как будто оборвалось. “Вот мы лузеры, приехали… Как все закончилось”, – пронеслось в голове. Ну что делать…

Утро начинается с купания в океане. Мы прошли из нашей виллы 10 метров до воды. Соседи уже купались. Но вместо обычных белозубых улыбчивых пожеланий доброго утра к нам обернулись тревожные гримасы и туго выдавили: “Вы тоже получили письмо?” Это удивительное чувство, когда в райских декорациях одномоментно зарождается бэд-трип, причем не только у тебя, а у всех присутствующих.

На входе в буфет поставили санитайзер (вау, какое новое слово), и некоторые люди нажимали на дозатор локтем, как будто вирус липнет только к ладоням… Мы начали одергивать Семена на пляже, когда он решал было присоединиться к паре маленьких девчонок, играющих на песочке по соседству… А вдруг они уже подхватили? А вдруг подхватили мы? Помню, как чихнула в кафе и официанта, проходящего мимо, отшвырнуло от меня, словно взрывной волной. А когда вдруг у меня начался насморк, я испугалась, что заразилась, ушла с обеда, “чтобы никого не заразить”, и направилась к доктору “сдаваться”. В первую неделю на островах я не могла ничего постить. Было немного тревожно. И стало неловко. Неловко быть счастливой. Когда рядом кто-то несчастен.

Понемногу я начала снимать сториз и выкладывать это буйство красок в ленту… Но, говоря по правде, это подпитывало мой внутренний конфликт, потому, что так диссонировало с глобальной самоизоляцией. По этой причине многие отписывались и отписываются. А я теперь радуюсь за тех, кто способен радоваться за меня. Кто находит в моих закатах и рассветах несколько секунд красоты, спокойствия и надежды. Спасибо вам!

Антон, Юлия и Семен все еще на острове. Музыкант ведет прямые эфиры, лежа на пляже, пишет песни и обещает записать сказку для детей.

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Публикация от Юлия Беляева Shakti Kavalya (@umi_chaska)25 Апр 2020 в 12:20 PDT