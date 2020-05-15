 

Петербуржец ударил работника метро за просьбу надеть маску

15.05.2020, 16:18, Разное

В Санкт-Петербурге агрессивный мужчина ударил в лицо работника метро в ответ на просьбу надеть защитную маску. Инцидент произошел 14 мая в вестибюле станции “Нарвская”.

Пострадавший написал заявление в полицию. Злоумышленника задержали в тот же день. Оказалось, что мужчина в прошлом был судим за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье “Побои”.

Напомним, с 12 мая в Санкт-Петербурге действует масочный режим. Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, передает газета “Петербургский дневник”.



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