 

В Бундестаге сказали, кто оплатит удорожание «Северного потока – 2»

15.05.2020, 16:16, Новости дня

Удорожание газопровода «Северный поток – 2», оператором которого является Nord Stream 2 AG, придется оплатить европейским потребителям, сообщил в пятницу глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

«В итоге трубопровод все равно будет построен, но будет более дорогим, что, в конечном итоге, придется оплачивать европейским потребителям газа», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Кроме того, отметил Эрнст, решение германского регулятора не освобождать «Северный поток – 2» от требований обновленной Газовой директивы ЕС внушает беспокойство.

«Меня, как и прежде, тревожит, что нормативные предпосылки для такого крупного проекта как «Северный поток – 2» в очередной раз существенно изменяются незадолго до ввода в эксплуатацию», – передает ТАСС мнение германского политика.

По его словам, столь краткосрочные изменения могут «обесценить вложенные инвестиции» и «повлечь за собой требования о возмещении ущерба».

«Я надеюсь, что Nord Stream 2 привлечет правовые средства против этого решения и желаю компании успехов в юридическом противостоянии», – отметил Эрнст.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».



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