 

Зафиксировано снижение оттока капитала из России

15.05.2020, 16:16, Новости дня

Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за период с января по апрель 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, снизился на 13,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года – до 23,9 млрд долларов.

По итогам января – апреля 2019 года этот показатель составлял 27,6 млрд долларов. «В отличие от ситуации годом ранее, когда основную роль в динамике показателя играло накопление иностранных активов частным сектором, в рассматриваемом периоде существенным стало снижение внешних обязательств банков при уменьшении объема операций по размещению средств за рубежом прочими секторами», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора. 

В прошлом году вывоз капитала из РФ частным сектором составил 26,7 млрд долларов против 63 млрд долларов в 2018 году.

По итогам с начала 2020 года по апрель профицит внешней торговли РФ снизился на 42,2% и  достиг 35,6 млрд долларов, добавили в ЦБ.

За январь – апрель 2019 года профицит внешней торговли РФ составил 61,6 млрд долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом вывоз капитала из России.



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