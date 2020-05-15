Скандалы: «У нас приказ»

15.05.2020, 16:12, Разное

Как в Москве возникают очереди из нарушителей самоизоляции

Москвичку Миллу Жуковскую оштрафовали за нарушение пропускного режима в столице ещё 22 апреля, на улице Ильинка. Пропуск она оформила днем раньше, но так как это было самое начало ужесточения режима самоизоляции, то не поняла, что нужно всё было сделать день в день. Получилось, что на момент задержания ее электронное разрешение на машину оказалось недействительным. Чтобы получить документы на штраф, ей пришлось после майских праздников ехать в Коммунарку, куда направляют сейчас всех нарушителей режима самоизоляции.

Как только закончились формально «нерабочие дни», начались рассмотрения дел нарушителей. Документы оформляются не в суде, а в Объединении административных технических инспекций, которое, согласно данным на сайте, занимается «благоустройством, производством земляных и ремонтных работ, а также регистрацией парковых аттракционов».

Хотя задержание произошло в самом центре Москвы, на Ильинке, рассмотрение протокола 1223036 по ст. 3.18.1 КоАП Москвы («за нарушение самоизоляции») было назначено на 13 мая в 11 часов в Коммунарке в Новой Москве.

Сотрудница прямо сказала, что у неё приказ и ей все равно, что мы здесь с самого утра торчим толпой

– Стеклянные отсеки, похожие на кабинки пограничников при прохождении контроля в аэропорту, были поделены на округа: СЗАО, ЗАО, ЦАО и так далее, вся Москва, – рассказывает Милла Жуковская. – Около каждого окошка – масса народа. Собственно, до приезда в Коммунарку я вообще не очень понимала, куда еду и что там будет происходить. Запаслась оправдательными документами, ходатайствами (у Миллы на руках мама-инвалид, брат с женой в тот момент находились в больнице с пневмонией. – РС). Но их даже рассматривать никто не стал. Я жутко пожалела, что вообще сюда приехала, но была уверена, что живу в правовом государстве и смогу в суде доказать свою правоту. А оказывается, никакого суда и нет. Сотрудница прямо сказала, что у неё приказ и «свой план», и ей все равно, что мы здесь с самого утра торчим толпой.

По словам Жуковской, десятки людей в период эпидемии стояли в очередях плечом к плечу, спина к спине. Оправдаться никто не смог, на руки выдавали уже готовые решения.

– В чем смысл приезжать лично, если все заранее решено? – спрашивает она. – В помещении не протолкнуться, там одновременно находятся десятки человек, без соблюдения какой-либо дистанции, все одной ручкой заполняют бумаги. Проштрафившихся автомобилистов не так много, в основном пешеходы, кто нарушил самоизоляцию, и мигранты.

По словам Жуковской, в очереди говорили, что единичные случаи, когда штрафы снимали, все же были:

– Если кого-то вызвали в официальную структуру, например, в посольство, и человек не успел выписать пропуск, но у него при себе есть справка оттуда. И ещё – если в системе была ошибка и пропуск аннулировали случайно. Но таких очень мало, – добавляет Милла.

Москвич Андрей (он попросил не указывать фамилию. – РС) говорит, что в первые дни можно было попытаться обхитрить систему и оформить пропуск уже после того, как выписали штраф, поскольку календарный день-то был один и тот же. Но сейчас, по его словам, эту «лазейку» прикрыли.

«Мне все это неинтересно. У нас план», – прервала ее оправдания сотрудница

Милла пыталась объяснить, что, согласно ст. 2.9 КоАП Москвы, ее могли бы освободить от административной ответственности, поскольку не наступило никаких неблагоприятных последствий и не было причинено вреда чьим-либо интересам или правам: ехала одна, изолированно, на своей машине. «Мне все это неинтересно. У нас план», – сразу прервала ее оправдания сотрудница.

Пока ждала выдачи бумаг, Жуковская сходила пообедать в местную столовую. Потом опомнилась, что там может быть ещё опаснее: маски были лишь на оштрафованных, сотрудники пользовались средствами защиты через одного.

– Да, я признаю свою вину и раскаиваюсь, – говорит Милла. – Хотя у меня в постановлении даже не написано, на основании какой статьи КоАП меня оштрафовали. До этого я была спокойна за своё здоровье, так как очень осторожна, соблюдаю все правила, езжу только на своей машине, не спускаюсь в метро и ни с кем посторонним не общаюсь… Но теперь после всего, что я сегодня пережила, я не знаю, что мне делать.

В общей очереди она пробыла больше трёх часов. На обжалование постановления ей дали 10 дней.

Юрист Марина Силкина считает, что обжаловать постановление Милле Жуковской и таким, как она, вряд ли удастся.

– Объединение административно-технических инспекций входит в перечень структур, которые постановлением мэра сейчас получили право контролировать соблюдение режима повышенной готовности. В данном случае гражданку привлекли по статье 3.18.1 Административного кодекса города Москвы. Штраф физическим лицам – 4 тысячи рублей, с использованием автомобиля, как в этом случае, 5 тысяч, то есть ей приписали минимальный штраф как к физическому лицу, – объясняет Силкина.

Штрафы сегодня собирают массово, и никто ни в чем разбираться не станет

По ее словам, поскольку каждый гражданин имеет право на судебную защиту в соответствии со ст. 46 Конституции РФ, то есть его дело должно быть рассмотрено надлежащим судьей в разумные сроки, судебное разбирательство должно быть справедливым и публичным, то в этом смысле буква закона не была соблюдена.

– Шансы обжаловать это решение невелики, потому что штрафы сегодня собирают массово, и никто ни в чем разбираться не станет. В случае если в результате нахождения в этом учреждении, где, судя по фотографиям, совершенно не соблюдаются правила эпидемиологической безопасности, не гарантирована полутораметровая дистанция, человек заразится коронавирусом, он может обратиться с иском к правительству Москвы с требованием о компенсации расходов на лечение и взыскание морального вреда. Но для этого ему сперва нужно будет доказать причинно-следственную связь между двумя событиями, – говорит юрист.

Екатерина Калугина