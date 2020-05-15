Психолог рассказал о разнице в подходах к воспитанию мальчиков и девочек

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15.05.2020, 16:09, Разное

Психолог Алёна Ал-Ас пояснила о разнице в подходах к воспитанию детей разных полов. Девочек, например, нужно чаще хвалить без всяких на то причин, тогда как мальчики должны получать словесное поощрение исключительно за свои достижения.
Специалист пояснила: у женщин в психике более слабо, чем у мужчин, прописаны самоидентификация и чувство собственной значимости, а потому девочке необходимо постоянно и без повода напоминать – она умная и красивая. Если этого не делать, во взрослой жизни такой человек будет постоянно стараться заслужить признание и любовь окружающих, в итоге он может попасть в руки манипуляторов.

Что касается мужской психики, она устроена по-другому, а потому мальчика следует хвалить только за правильные поступки и результативные действия, подчеркнула Алёна Ал-Ас в беседе с журналистами интернет-издания Nation News.



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