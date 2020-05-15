Сёстры Зайцевы после смерти сына одной из участниц дуэта возненавидели друг друга

15.05.2020, 16:09, Разное

Сёстры Зайцевы побывали в студии передачи “Судьба человека”, где откровенно рассказали о смерти сына одной из участниц дуэта. Как признались артистки, после кончины Алексея Черенкова они возненавидели друг друга и не могли наладить отношения несколько лет.

Известно, одна из исполнительниц дуэта потеряла сына. Мужчина занимался экстремальными видами спорта и получил травму, несовместимую с жизнью, когда попытался испробовать свои навыки в московском метро. В тот момент его мать – Татьяна Зайцева, находилась за границей, а потому первой узнала о смерти её сына сестра. Ей позвонила возлюбленная погибшего, в слезах поведав о случившемся. В тот момент именно Елене Зайцевой пришлось брать на себя ответственность и разговаривать с самым близким человеком о семейной трагедии. В тот момент певица была в храме и выключила телефон, а узнала о произошедшем позже. После этого потерявшая сына мать два года не могла плакать, чувствуя боль утраты. При этом она, общаясь с Борисом Корчевниковым, отметила, для неё сын всё ещё жив, просто его нет рядом.

Рассказали сёстры Зайцевы и о том, как у них испортились отношения на фоне произошедшего. Родственницы на какой-то период возненавидели друг друга и не могли нормально общаться, они лишь со временем перестали ругаться, вернувшись к прежней жизни. Звёзды сожалеют, что не сумели сдержать данного вовремя похорон обещания не поднимать друг на друга голос.