 

Стало известно, в каких случаях у переболевших COVID-19 не вырабатываются антитела

15.05.2020, 16:08, Новости дня

Антител к коронавирусу в нужных концентрациях для выработки иммунитета может не быть у тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они по, соответственно, выздоровлению не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту. Но не всегда так», – приводит слова Скворцовой РИА «Новости».

Она добавила, что ФМБА удалось создать  чувствительную тест-систему на выявление защитных антител к коронавирусу.

«Мы создали в нашем научно-клиническом центре физико-химической медицины очень чувствительную и специфичную тест-систему для антител G – это те антитела, которые появляются обычно через 11-12 дней с момента инфицирования, и потом их титр нарастает в течение месяца – вот это действительно защитные антитела», – отметила глава агентства.

При этом, по словам Скворцовой, существуют тесты с более низкой чувствительностью, которые дают много ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, что выработка иммунитета к коронавирусу зависит от состояния организма.

 Напомним, Мэр Москвы Сегрей Собянин в четверг заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус. Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет».



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