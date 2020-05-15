 

Шойгу доложил о создании 16 медцентров по борьбе с COVID-19

15.05.2020, 16:08, Новости дня

Министерство обороны завершило строительство 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией, об этом Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину.

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров», – передает ТАСС слова Шойгу.

Уточняется, что центры позволят одновременно оказывать медпомощь 1 600 пациентам с коронавирусом – «как военнослужащим, так и гражданскому населению».

Как отметил министр, к 30 апреля были построены первые восемь центров, а сегодня «вводим в строй еще восемь – в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске».

Напомним, Путин отмечал, что медицинские центры удалось создать всего за два месяца. «Честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло», – признался российский лидер.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова просила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в российских регионах.



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