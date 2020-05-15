 

Полпред Цуканов ответил на вопрос об объединении «тюменской матрешки»

15.05.2020, 16:08, Новости дня

Объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в один субъект не обсуждается, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

«Тема объединения «тюменской матрешки» не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна», – сообщил полпред, передает ТАСС.

Зампред думы ХМАО Александр Сальников также уверен, что в объединении регионов нет необходимости. «Я считаю, что это [объединение Ямала, Тюменской области и ХМАО] нецелесообразно. С 1994 года эти три региона самостоятельные, доказали свою жизнеспособность, экономическую и политическую состоятельность. Все они самодостаточные. С моей точки зрения все вопросы решены», – отметил он.

В среду в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении создать новый единый субъект Федерации. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в РФ появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике.



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