 

ERR – Эстония, Латвия и Литва открыли общие границы после карантина

15.05.2020, 15:55, Новости дня

С полуночи 15 мая жители стран Балтии могут вновь свободно перемещаться по территории всех трёх государств, которые первыми в Евросоюзе открыли свои общие границы. Однако всем гражданам, которые возвращаются туда из других стран ЕС, сначала придётся две недели провести в карантине, чтобы исключить новое распространение коронавирусной инфекции, передаёт ERR.

С сегодняшнего дня Эстония, Латвия и Литва вновь открывают границы для путешественников из Балтийских стран. Но если погранконтроль между Эстонией и Латвией уже отменён, то при въезде в Литву ещё придётся показывать документы.

С 15 мая по странам Балтии смогут без ограничений перемещаться жители этих стран и лица, имеющие право на пребывание в них — если они последние 14 дней не находились за пределами стран Балтии, если им не предписана самоизоляция в связи с заражением или статусом «контактного лица инфицированного», а также если они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

Всем тем, кто возвращается в Эстонию через Литву и Латвию (например, из Германии), придётся две недели провести в карантине.

КАЙДО КЫПЛАС, глава Ляэнеской префектуры: Движение между тремя странами — Эстонией, Латвией, Литвой — стало свободным с 12 часов ночи. Однако если человек (например, эстонец) прибывает из-за пределов трёх балтийских государств, Германии или откуда-то ещё, то надо учитывать, что ему придётся провести в карантине две недели. Это правило остаётся. Мы не будем продолжать работать здесь, на границе, но продолжим свою работу на трассах.

Дата выхода в эфир 15 мая 2020 года. 



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