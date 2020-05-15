Кох: Когда люди после демонстрации оказываются в обезьянниках, туда прибегают адвокаты, которым платит Ходорковский

15.05.2020, 15:54, Новости дня

Бывший российский вице-премьер Альфред Кох в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил, что в качестве альтернативы действующему президенту РФ Владимиру Путину он видит, в том числе оппозиционера Михаила Ходорковского, который сейчас живет в Европе.

Он высказал мнение, что время опального в РФ политика может еще прийти.

“Ходорковский 10 лет отсидел в лагерях. Дайте ему побыть с семьей. Сейчас он набудется с семьей, а потом, может быть… И потом – как из-за границы вести активную политическую деятельность? Не очень”, – отметил Кох.

Он напомнил, что Ходорковский финансово поддерживает оппозиционное движение в РФ.

“Все, что он делает, выглядит достаточно симпатично. Мне очень нравится его проект, когда он финансирует адвокатов. Это достаточно явная, прямая и дельная помощь по существу, а не бла-бла-бла. Когда люди после демонстрации оказываются в обезьянниках, туда прибегают адвокаты, которым платит Ходорковский. Они первые, кого эти люди видят. Мне кажется, что это очень правильное и толковое дело, которое я категорически поддерживаю”, – сказал бывший российский вице-премьер.

Он высказал мнение, что сам Ходорковский себя пока не пиарит, чтобы не тратить силы.

“Появится окно возможностей – тогда, может быть, он выступит. Дайте ему хотя бы вернуться в страну”, – добавил Кох.

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Ходорковский был осужден в 2005 году по делу о хищениях и уклонении от налогов компанией ЮКОС, которую он возглавлял, а позже – и по делу о легализации денежных средств, полученных преступным путем. 20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о его помиловании. В тот же день Ходорковский был освобожден и улетел в Германию.

Сейчас предприниматель живет за границей, он занялся общественной деятельностью и возобновил работу просветительского проекта “Открытая Россия”.

Компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 году, ее активы перешли госкорпорации “Роснефть”.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube