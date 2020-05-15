 

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини, наблюдавшей за “выборами в Л/ДНР”

15.05.2020, 15:54, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая наблюдала за “выборами” в “Д/ЛНР”. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 14 мая.

Согласно приложению (.pdf) к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, Муссолини (в документе она под номером 77) является уроженкой Италии, основателем партии “Социальная инициатива” и наблюдателем на “выборах в Л/ДНР”.

Украинские санкции предусматривали блокирование ее активов, запреты на вывод ее капиталов за пределы Украины и на въезд в нашу страну.

В 2014-2019 годах Муссолини была депутатом Европарламента, но в 2019 году она проиграла перевыборы и ушла из политики.

Подписанный Зеленским указ также предусматривает продление блокировки российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.Ru, “ВКонтакте”, “Одноклассники”, “Яндекс”, “Лаборатория Касперского” и др.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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