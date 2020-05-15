В Киеве зафиксирована новая массовая вспышка коронавируса – Кличко

15.05.2020, 15:54, Новости дня

В Киеве зафиксирован новый очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 15 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“В Киеве новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Сначала обнаружили больную женщину-работницу, после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения”, – сообщил он.

По его информации, в интернате протестировали 182 человека, у 81 из них был обнаружен коронавирус. Заболели 53 воспитанницы в возрасте от семи до 35 лет, а также 26 женщин и двое мужчин из числа персонала интерната. Трое заболевших сотрудников госпитализированы, остальные находятся на домашней самоизоляции.

“Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате”, – сообщил Кличко.

По данным властей, коронавирус в учреждение занесла младшая медсестра одной из групп интерната.

“Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девочек полностью закрыт на карантин. Там проводятся мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция”, – заявил мэр.

Он добавил, что киевские власти в ближайшее время также протестируют персонал и воспитанников Святошинского дома-интерната для мальчиков, двух городских учреждений для престарелых и четырех специализированных учреждений для женщин и мужчин.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели. Киев занимает второе место по количеству инфицированных – в городе заболели 2068 человек, 43 из них скончались, 200 выздоровели.