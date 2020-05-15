 

Видео: Какие российские знаменитости заразились коронавирусом

15.05.2020, 15:53, Новости дня

12 мая стало известно, что SARS-CoV-2 заразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а вслед за ним – и его жена, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. Они тем самым пополнили и без того уже немаленький список из российских знаменитостей, которых не обошел COVID-19.

Теги: 

Борис Акунин
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Дмитрий Песков
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Михаил Мишустин
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коронавирус



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