Видео: Какие российские знаменитости заразились коронавирусом
15.05.2020, 15:53, Новости дня
12 мая стало известно, что SARS-CoV-2 заразился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а вслед за ним – и его жена, знаменитая фигуристка Татьяна Навка. Они тем самым пополнили и без того уже немаленький список из российских знаменитостей, которых не обошел COVID-19.
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