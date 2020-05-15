Названа причина смены главы РКК «Энергия»

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15.05.2020, 15:53, Новости дня

Уход гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николая Севастьянова с должности связан с длительным кризисом на предприятии, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Причиной смены руководства РКК является сохраняющийся в «Энергии» финансовый и производственный кризис, касающийся сложностей в создании гражданских (пилотируемый корабль нового поколения «Орел») и военных (разработка нового разгонного блока для ракеты-носителя «Ангара-А5») проектов», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Новым главой «Энергии» стал Игорь Озар. 18 мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит нового главу РКК руководству предприятия.

«В понедельник глава Роскосмоса в режиме видеоконференции представит руководящему составу корпорации «Энергия» Игоря Озара в качестве нового генерального директора, Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса», – добавил источник.

Он отметил, что «это меры по усилению руководящего состава головной организации Роскосмоса по пилотируемой тематике, поддержанные правительством».

По словам собеседника агентства, вместе с Озаром в «Энергию» ожидается приход специалистов, которые работали над налаживанием производственных и организационных процессов при создании крупнейшего авиационного холдинга, специализирующегося на производстве боевой авиации.

«Их участие призвано выработать в короткие сроки оптимальную финансовую и организационную модель РКК, чтобы перестроить внутренние процессы и наверстать отставание по ряду ключевых проектов», – отметил источник.

Напомним, о смене руководителя «Энергии» стало известно в пятницу. Озар с марта является советником Рогозина, до этого он был гендиректором компании «Сухой». 



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