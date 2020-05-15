В Xiaomi продемонстрировали прозрачный смартфон Redmi K30 Pro

15.05.2020, 15:53, Разное

Представитель компании Xiaomi опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter прозрачный смартфон Redmi K30 Pro. Данная уникальная модель позволяет увидеть особенности конструкции топового гаджета.

Известно, в Xiaomi не так давно выпускали в продажу прозрачный смартфон Mi 8, а затем в салонах появился и Mi 9. Остались нереализованными планы и по началу производства девайса Mi 10 Transparent Edition, но он так и не был запущен в продажу. Теперь же поклонники марки получили возможность увидеть прозрачную версию аппарата Redmi K30 Pro. Эту вариацию создали в единственном экземпляре, а предназначалась она для демонстрации конструкции “умного” телефона. Благодаря уникальной модели в руководстве планировали показать, как инженеры использовали сэндвич-технологию, чтобы максимально оптимизировать внутреннее пространство в корпусе. В итоге они добились плотности расположения деталей и полезного коэффициента на уровне 61 шт/см2.

Тем не менее, основные компоненты смартфона разглядеть нельзя, так как обзор перекрывает аккумуляторная батарея. За ней скрыт топовый процессор Snapdragon 865 от Qualcomm, а также оперативная память формата LPDDR5 и дисковый носитель, сделанный по технологии UFS 3.1. Также устройство снабдили двухрежимной поддержкой беспроводной связи 5G, а общая площадь AMOLED-экрана E3 от Samsung с HDR10+ составляет 92,7%.