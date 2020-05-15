 

Коронавирус в России: общественное недовольство растет, олигархи затыкают дыры

15.05.2020, 15:50, Новости дня

ВАШИНГТОН – Когда-то они торопились прихватить все, что можно, у распадающегося советского государства, пользуясь политическим и экономическим хаосом посткоммунистической эпохи Бориса Ельцина, чтобы за бесценок заполучить государственные предприятия, нефтяные скважины и месторождения полезных ископаемых. Сегодня же российские олигархи спешат помочь государству сдержать распространение коронавируса.

Российского президента Владимира Путина обвиняют в попытках дистанцироваться от пандемии из страха политических последствий, отмечают некоторые аналитики.

Губернаторы, в свою очередь, обнаружили, что олигархи готовы помочь им заткнуть оставленные государством дыры в борьбе с вирусом.

Некоторых удивил внезапный приступ социальной ответственности ряда крупнейших игроков российского бизнеса, в том числе сталелитейного магната Алексея Мордашова, который настоял, чтобы губернаторы закрыли четыре города, где расположены его предприятия, и Владимира Потаниина, потратившего более сотни миллионов долларов на наборы для анализов, средства индивидуальной защиты и аппараты искусственного дыхания.

Металлургический магнат Олег Дерипаска финансирует три клиники для пациентов с Covid-19 в Сибири.

Олигархи преподносят свое участие как проявление патриотизма, стараясь избегать критики государственной стратегии, хотя Дерипаска в марте призвал Кремль закрыть все границы и ввести в стране 60-дневный карантин.

Будь то патриотизм или нет, аналитики полагают, что олигархи поспешили на помощь из опасений, что путинская система, защищающая и их богатства, столкнулась с серьезными рисками.

Российский президент пока отложил планы изменения Конституции, которое позволит ему остаться у власти еще на 12 лет, в то время как Кремль пытается справиться одновременно с вирусом и с экономическим кризисом, отмечает аналитик Московского центра Карнеги Татьяна Становая. «Этот двойной вызов стал крупнейшим шоком в истории путинского режима и может усилить недовольство общественности», – считает она.

Экономические последствия нарастают.

Четверть россиян трудоспособного возраста или уже потеряли работу или полагают, что это произойдет вскоре.

У шести из десяти россиян нет накоплений. В стране уже прошли несколько акций протеста, и аналитики полагают, что есть реальная перспектива более крупных волнений, как только пандемия начнет набирать обороты за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где система здравоохранения уже много лет находится в запущенном состоянии.



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