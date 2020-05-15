Сенат принял законопроект в поддержку уйгуров в Китае

15.05.2020, 15:50, Новости дня

Сенат США одобрил законопроект, призывающий администрацию президента Дональда Трампа дать более жесткий ответ на притеснения уйгурского меньшинства в Китае.

Инициативу расценивают как очередной способ наказать Китай, в то время как Трамп обвиняет его в усугублении ситуации с коронавирусом.

Двухпартийный законопроект, представленный сенатором-республиканцем Марком Рубио, призывает ввести санкции в отношении тех, кто несет ответственность за притеснение уйгуров и других мусульманских общин в КНР.

В документе особо отмечается один из членов влиятельного китайского Политбюро, ответственный за «грубые нарушения прав человека» в их отношении.

В контролируемом республиканцами Сенате законопроект получил единогласную поддержку без голосования по списку. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей, а в случае одобрения будет направлен на подпись президенту Трампу.