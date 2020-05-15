 

Сенат принял законопроект в поддержку уйгуров в Китае

15.05.2020, 15:50, Новости дня

Сенат США одобрил законопроект, призывающий администрацию президента Дональда Трампа дать более жесткий ответ на притеснения уйгурского меньшинства в Китае.

Инициативу расценивают как очередной способ наказать Китай, в то время как Трамп обвиняет его в усугублении ситуации с коронавирусом.

Двухпартийный законопроект, представленный сенатором-республиканцем Марком Рубио, призывает ввести санкции в отношении тех, кто несет ответственность за притеснение уйгуров и других мусульманских общин в КНР.

В документе особо отмечается один из членов влиятельного китайского Политбюро, ответственный за «грубые нарушения прав человека» в их отношении.

В контролируемом республиканцами Сенате законопроект получил единогласную поддержку без голосования по списку. Теперь документ будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей, а в случае одобрения будет направлен на подпись президенту Трампу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Минздрав анонсировал скорое начало клинических испытаний вакцины от коронавируса

05.05 / Больше трех не собираться: правила посещения общественных мест в Украине после ослабления карантина

30.03 / Динамика последних дней дает надежду: Великобритания продолжает борьбу с коронавирусом

14.05 / Трамп разочаровался в Китае

04.05 / В мире: Американцы потеряли надежду на свое государство

08.05 / Дипломат Грищенко об отзыве посла Грузии: Саакашвили у грузинской власти вызывает чрезмерную эмоциональную и политическую реакцию

24.04 / В Кемерове произошел пожар на территории Президентского кадетского училища

29.04 / Американский журналист вышел в прямой эфир без штанов

11.05 / Названо число задержанных за майские праздники нарушителей самоизоляции в Москве

02.05 / В Германии в тюрьму отправили бывшего чемпиона мира по боксу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска