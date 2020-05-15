Иммунолог объяснил, для кого наиболее опасен иммунный ответ организма на COVID-19

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15.05.2020, 15:48, Новости дня

Чрезмерный иммунный ответ, вызванный коронавирусом, действительно может стать причиной смерти, но прежде всего среди пожилых людей, а не молодежи, сообщил газете ВЗГЛЯД заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И. И. Мечникова РАМН, врач-аллерголог-иммунолог Михаил Костинов.

Ранее специалист в области иммунологии профессор Игорь Меньшиков рассказал, что причиной летального исхода пациентов с COVID-19 в некоторых случаях является не сам вирус, а реакция иммунной системы на него. Кроме того, именно с чрезмерным иммунным ответом некоторые связывают высокую смертность от COVID-19 среди молодежи.

«Когда иммунная система уже обнаруживает вирус, его накапливается очень много, и она начинает бороться как сумасшедшая, не может вовремя остановиться и выделяет очень много медиаторов, которые впоследствии и организм начинают разрушать. Поэтому это свойственно людям с ослабленным здоровьям, в частности, пожилым», – сообщил Костинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 мая начнут проводить бесплатный массовый скрининг на выявления «коллективного иммунитета»: гражданам будут высылаться приглашения на сдачу анализа на антитела к коронавирусу.



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