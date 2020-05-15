Путин потребовал избавиться от «хрипов» и «примазавшихся» в строительной документации

15.05.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах потребовал упорядочить строительную документацию, чтобы не дать возможность затягивать сооружения разных объектов.

Президент в ходе совещания рассказал, что ранее обсуждал строительство медицинского центра с одним из губернаторов, который сообщал ему, что на возведение объекта потребуется год для проектирования, и еще два года для строительства, передает ТАСС.

«Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНИПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса – их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок», – призвал глава государства.

«Я прошу правительство вернуться к этому как следует, рассмотреть все эти вопросы по-серьезному и в ближайшее время доложить свои предложения», – добавил он.

Путин привел в пример строительство медцентров Минобороны. Он отметил, что в Воронежской области планировалось построить инфекционную больницу за несколько лет, но Минобороны завершит работу к концу июня.

«Пример того, как отработало Министерство обороны – замечательный пример того, как можно организовать работу и по срокам, и по качеству», – подчеркнул президент.

В ходе совещания руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в российских регионах.

В пятницу президент сообщил, что Минобороны создало 16 медцентров за два месяца, хотя в это даже не верилось. Президент подчеркнул, что медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».