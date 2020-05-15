В РФ найден эффективный препарат от коронавируса

15.05.2020, 15:48, Новости дня

К концу первой недели 70% пациентов с коронавирусом, которых лечат «Мефлохином», уже не имеют этого заболевания, это подтверждают соответствующие исследования препарата, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Провели исследования доклинические, и (они) показали, что этот препарат, «Мефлохин», полностью подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе – два микрограмма на миллилитр», – сказала Скворцова, передает РИА «Новости».

Если применить препарат до инфицирования, то он снизит «цитопатическое действие на 50-75%», добавила она. По ее словам, лекарство имеет потенциал как профилактический, так и лечебный.

Ученые еще не установили, как долго человек является носителем коронавируса, уточнила Скворцова, информирует ТАСС. Для того, чтобы определить, можно ли повторно заразиться коронавирусом, необходимы результаты популяционного исследования.

Средний инкубационный период заболевания составляет пять или пять с половиной дней, отметила глава ФМБА.

«Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но, тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, достаточно у большого числа инфицированных инкубационный период до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека», – сказала она.

В апреле в ФМБА сообщили, что противовирусная активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя нового коронавируса является доказанной.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в РФ препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.