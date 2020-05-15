В Татарстане сотрудникам “Газпрома” удержали часть зарплаты. Так им предложили помочь пострадавшим от коронавируса

15.05.2020, 15:45, Новости дня

Сотрудников ООО “Газпром трансгаз Казань” попросили сделать добровольные пожертвования пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом пишет “Znak”, ссылаясь на письмо, которое направили руководителям отделений компании и профсоюзу.

В письме сообщается, что “Газпром трансгаз Казань” принимает активное участие в соцподдержке граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, в том числе формируя продуктовые наборы.

“Руководство ООО “Газпром трансгаз Казань” приняло личное участие в реализации данного мероприятия и перечислило денежные средства на данные цели. Учитывая острую необходимость в реализации мер социальной поддержки, просим вас рассмотреть возможность добровольного участия работников в данной акции путем перечисления одного среднедневного заработка”, – указано в письме.

Также к письму приложили соответствующее заявление об удержании денежных средств из зарплаты сотрудника в размере одного среднедневного заработка. Деньги перечислят в филиал “Казанского управления по организации общественного питания” ООО “Газпром питание”.

Источники издания утверждают, что деньги на продуктовые наборы собираются в добровольно-принудительном порядке, а отказаться от участия в акции удается единицам.

Председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев в апреле призвал всех членов партии пожертвовать свою месячную зарплату на борьбу с коронавирусом. 14 мая он рассказал, что единороссы собрали около 402 млн рублей на оказание помощи медикам и людям, оказавшимся в особенно трудной ситуации.

Также на борьбу с коронавирусом жертвуют средства ряд российских компаний: “Норильский никель” (10,5 млрд рублей), Сбербанк (3 млрд рублей), холдинг USM Алишера Усманова (2 млрд рублей), “Яндекс” (1,5 млрд рублей) и другие.

В Узбекистане работников государственных и общественных организаций принуждают перечислять в благотворительный фонд “Доброта и поддержка” до 20% от заработной платы. Собранные средства пойдут на помощь пострадавшим в период пандемии коронавируса.