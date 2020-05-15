Электрошок временно вернул женщине цветовое зрение

15.05.2020, 15:35, Разное

Электросудорожная терапия (ЭСТ) – метод лечения, который применяют в крайних случаях при лечении некоторых психических заболеваний, например, тяжелой депрессии. Оказалось, что «побочным действием» такой терапии может быть временное облегчение дальтонизма или цветовой слепоты. Такой клинический случай ученые описали в журнале Brain Stimulation.

Тридцатилетняя женщина была госпитализирована по поводу депрессии с суицидальными идеями спустя шесть месяцев после родов. На фоне стандартного лечения в больнице пациентке стало хуже. Когда медикаментозная терапия не дала эффекта, женщина дала согласие на проведение ЭСТ.

Процедура ЭСТ обычно проводится под наркозом и после применения миорелаксантов (препаратов, которые расслабляют мышцы). Пациентке, клинический случай которой описан в Brain Stimulation, электроды накладывали на виски.

У женщины была самая распространенная форма дальтонизма – она не различала красный и зеленый цвета. После нескольких сеансов ЭСТ во время прогулки она обнаружила, что видит новые цвета в больничном саду и на акварельных рисунках, которые раньше сделала сама. Цветовое зрение женщины стало прежним к следующему утру.

Врачи не смогли обнаружить в литературе других примеров улучшения цветового зрения под действием ЭСТ. После следующих сеансов лечения они просили пациентку проходить тесты на восприятие цвета. Со временем количество ошибок при прохождении этих тестов уменьшилось.

Ученые высказали предположение, что электрические разряды оказали действие на таламус или участки коры головного мозга, которые отвечают за обработку цвета.

Пациентка была выписана из больницы с некоторым облегчением симптомов депрессии после 26 сеансов ЭСТ.