 

Турпоток в Россию сократился в январе-марте на 31,3%

15.05.2020, 15:31, Новости дня

Турпоток в Россию сократился в январе-марте на 31,3% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР). С января по март в РФ с туристическими целями побывали 322,8 тыс. иностранных граждан.

При этом всего Россию с января по март посетили 5,5 млн иностранцев. Основной въездной турпоток пришелся на страны постсоветского пространства.

Китай, который ранее занимал пятое место по объему турпотока в Россию, переместился на одиннадцатое место по итогам I квартала (113,8 тыс. поездок, — 66,7% в годовом выражении).

Первое место заняла Украина (1,5 млн поездок, — 9% в годовом выражении), второе — Казахстан (742 тыс. поездок, — 15%), третье — Узбекистан (597,5 тыс. поездок, — 6%), четвертое — Таджикистан (371 тыс. поездок, — 4,5%), пятое — Азербайджан (220,3 тыс. поездок, — 14,2%). 

В первую десятку вошли также Киргизия, Финляндия, Армения, Абхазия и Польша.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

31.03 / В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

19.04 / Трамп: ряд штатов начнут снимать ограничения в ближайшие дни

05.05 / Жертвами COVID-19 в мире стали более 250 тыс. человек

20.04 / В РФ минивэн Chrysler Pacifica подорожал на 150 тысяч рублей

13.04 / Во Франции продлили режим самоизоляции

07.04 / COVID-19 продолжает сбор жертв по всему миру

08.04 / По факту избиения историка в Москве возбуждено уголовное дело

08.05 / Алсу выделила средства на борьбу с коронавирусом в Дагестане

31.03 / В РФ может остановиться работа на нефтяных месторождениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска