Турпоток в Россию сократился в январе-марте на 31,3%

15.05.2020, 15:31, Новости дня

Турпоток в Россию сократился в январе-марте на 31,3% в годовом выражении, сообщает "Ассоциация туроператоров России" (АТОР). С января по март в РФ с туристическими целями побывали 322,8 тыс. иностранных граждан.

При этом всего Россию с января по март посетили 5,5 млн иностранцев. Основной въездной турпоток пришелся на страны постсоветского пространства.

Китай, который ранее занимал пятое место по объему турпотока в Россию, переместился на одиннадцатое место по итогам I квартала (113,8 тыс. поездок, — 66,7% в годовом выражении).

Первое место заняла Украина (1,5 млн поездок, — 9% в годовом выражении), второе — Казахстан (742 тыс. поездок, — 15%), третье — Узбекистан (597,5 тыс. поездок, — 6%), четвертое — Таджикистан (371 тыс. поездок, — 4,5%), пятое — Азербайджан (220,3 тыс. поездок, — 14,2%).

В первую десятку вошли также Киргизия, Финляндия, Армения, Абхазия и Польша.