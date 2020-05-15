Анализ крови на антитела можно сдать в 30 поликлиниках Москвы

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15.05.2020, 15:30, Новости дня

Столица начинает новый масштабный этап борьбы с пандемией: на базе 30 городских поликлиник запускают бесплатный и массовый скрининг москвичей на коронавирус COVID-19. Тесты нового типа позволят выявлять и бессимптомных больных COVID-инфекцией, и людей с иммунитетом.

Тридцать московских поликлиник распахнули свои двери. Этот вход обычно называется служебным или черным, но сегодня он открыт для особой категории пациентов — тех, кого пригласили сдать кровь на анализ, который может выявить наличие антител к коронавирусу.

На входе пациентов ждет отдельный пост, где медсестра проверяет температуру. А дальше все, как при обычной сдаче анализа.

– Желательно на голодный желудок, я ничего не ем, жду сдачи крови.

Медики еще раз подчеркивают, что анализ крови саму болезнь не выявит, но сможет определить, переболел ли уже человек и есть ли у него иммунитет. Правда, в отдельных случаях по ряду косвенных признаков можно будет определить тех, у кого болезнь проходит бессимптомно.

"У тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, методом ПЦР, возможно, не выявился коронавирус, потому что вирус уже спустился чуть глубже", — говорит главный врач Городской поликлиники номер 2 города Москвы Наталья Шиндряева.

Биоматериал ежедневно направляют на исследования в лабораторию, и первые данные о скрининге москвичей на иммунитет к коронавирусу должны появиться через несколько дней. Сдать кровь на анализ у всех желающих сразу не получится — пока пациентов выбирает компьютер в произвольном порядке. Горожанам рассылают СМС и электронные письма с приглашением пройти процедуру. Она добровольная, но тех, кто отказался от такой услуги, единицы.

– Хочется узнать, есть ли у меня антитела на коронавирус.

Впрочем, так или иначе очень многие москвичи имели контакты если не с теми, кто заболел, то как минимум с людьми из группы риска. Поэтому в Москве и началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Сейчас нужно понять, сформировался ли коллективный иммунитет или мы только в начале пути.

"У меня дочь работает на скорой и общается с "ковидниками". Поэтому, естественно, я решил провериться", — говорит один из тестируемых.

Сегодня в Москве работают 30 центров по забору крови. Каждый из процедурных кабинетов может произвести до сотни заборов биоматериала. Уже в ближайшее время подобные центры откроются во всех районных поликлиниках.

Текст:

"Вести-Москва"



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